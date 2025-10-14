Мир
11:03, 14 октября 2025Мир

Лавров напомнил о хлопающей в ладоши Клинтон после убийства Каддафи

Лавров напомнил, как Клинтон хлопала в ладоши, услышав новость о смерти Каддафи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, как экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон хлопала в ладоши, услышав новость о смерти лидера ливийской революции Муамара Каддафи. Его цитирует телеканал RT.

«Все мы помним судьбу Муаммара Каддафи, которая так обрадовала Хиллари Клинтон, наблюдавшую за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопавшую в ладоши», — сказал глава МИД.

По словам Лаврова, это объясняет, почему свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья остаются в России из-за угроз физической расправы.

Ранее Лавров опроверг сообщения о том, что в Москве якобы пытались отравить Асада.

