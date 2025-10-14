Линейку испытанных на Украине Switchblade пополнит «уничтожитель танков»

AeroVironment представила новый барражирующий боеприпас Switchblade 400

Компания AeroVironment представила новый барражирующий боеприпас Switchblade 400, который пополнит линейку поставляемых Украине аппаратов Switchblade. Об этом пишет TWZ.

«Он (Switchblade 400 — прим. «Ленты ру») разработан таким образом, чтобы обеспечить такие же возможности, особенно когда речь заходит об уничтожении вражеских танков и другой тяжелой бронетехники, как и более крупный Switchblade 600, но в комплекте, который может использовать один человек», — говорится в материале.

Размеры аппарата позволяют размещать его в стандартном пусковом контейнере CLT, который используют для запуска высокоточных боеприпасов и небольших дронов с борта летательных аппаратов в ходе испытаний. Аппарат с дальностью до 65 километров несет боевую часть противотанкового комплекса Javelin.

Switchblade 400 разработали в соответствии с требованиями армии США, которые предъявляли в рамках программы Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO). Военные хотели получить комплекс из боеприпаса и пусковой трубы общим весом около 18 килограммов. Один боец может подготовить дрон к запуску за пять минут. Отмечается, что на подготовку Switchblade 600 уходит вдвое больше времени, а для работы с ним нужно несколько человек.

Ранее стало известно, что AeroVironment планирует вооружить боеприпасами Switchblade разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper.