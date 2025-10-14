Бывший СССР
Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине

Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины. Его слова приводит агентство «БелТА».

«Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое, суверенное государство. Тем более что некоторые, знаете кто, уже посматривают на западные области Украины», — рассказал он.

Лукашенко добавил, что Минску «отводится определенная роль» в процессе урегулирования кризиса как ближайшему союзнику России. Кроме того, отмечает белорусский президент, Белоруссия готова участвовать в инициативах США при условии наличия потенциала.

Ранее Александр Лукашенко назвал основное препятствие в урегулировании украинского кризиса. По его словам, замедление переговоров связано не с США, Россией или Европейским союзом (ЕС), а с президентом Украины Владимиром Зеленским.

