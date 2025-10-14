Бывший СССР
Лукашенко высказался о видении США роли Минска в конфликте на Украине

Лукашенко: Минск готов урегулировать конфликт на Украине, если США этого хотят
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: president.gov.by

Минск готов принять участие в урегулировании конфликта на Украине, если США видят его роль в этом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать. Мы о своей позиции заявили — мир и только мир», — объяснил белорусский лидер.

Он выразил мнение, что Украина должна оставаться суверенным независимым государством и конфликт должен быть остановлен сейчас. При этом, по словам Лукашенко, есть те, кто угрожает существованию не только Украины, «посматривая на западные области», но и Белоруссии.

Вместе с тем Лукашенко посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу не переживать из-за решения Нобелевского комитета присвоить премию мира другому политику. Он также пофантазировал, что отказался бы от награды, если бы ее присвоили ему.

