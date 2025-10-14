Мать нападающей на детей российской девятиклассницы объяснила ее поведение

RT: Мать нападающей на детей школьницы в Приморье объяснила ее поведение защитой

В Приморье мать нападающей на детей девятиклассницы объяснила ее поведение защитой от нападок. Ее слова публикует RT.

По данным издания, в семье воспитывается трое приемных детей, в числе которых и школьница, которую обвинили в избиении одноклассников. Они с сестрой были удочерены 12 лет назад, девочкам было два и три года. Еще один усыновленный ребенок уже совершеннолетний — ему 19 лет, он учится в техникуме.

«Этот ад длится уже 13 лет. Сына в садике и школе травили, девочки тоже постоянно слышат от всех, что у них на самом деле нет мамы, что они приемные. Они от чужих людей и узнали, что по крови мы не родители им. Но я своих детей в обиду никому не дам!» — заявила собеседница канала.

Со слов женщины, у ее дочери «не выдержали нервы» из-за травли одноклассников, и та «уже не знает, как по-другому защищаться». При этом она признала, что поведение дочери было чрезмерно агрессивным, и рассказала о работе с психологом из Владивостока, который не помог девочке справиться с эмоциями.

Сейчас, рассказала россиянка, подросток занимается с другим психологом. Вариант переезда в другое место она отвергла из-за отсутствия финансовой возможности.

Ранее сообщалось, что девятиклассница избивает не только одноклассников, но и учащихся младших классов, а также вырывает волосы сверстницам и ходит на разборки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».