В российской школе заявили о нападающей на детей девятикласснице

В Приморском крае заявили о нападающей с кулаками на детей девятикласснице

В поселке Пластун Тернейского района Приморского края заявили о нападающей с кулаками на детей девятикласснице. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, юная россиянка бьет не только одноклассников в школе, но и учащихся младших классов. Девочка вырывает волосы сверстницам и ходит на разборки, выяснил Amur Mash.

Никто из учителей повлиять на школьницу не в силах. Проделками старшеклассницы заинтересовалась региональная прокуратура.

Удалось установить, что хулиганка — приемный ребенок, при этом к самой семье вопросов ни у кого нет.

Следователи организовали проверку в школе.

