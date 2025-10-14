Россия
09:28, 14 октября 2025

В российской школе заявили о нападающей на детей девятикласснице

В Приморском крае заявили о нападающей с кулаками на детей девятикласснице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В поселке Пластун Тернейского района Приморского края заявили о нападающей с кулаками на детей девятикласснице. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, юная россиянка бьет не только одноклассников в школе, но и учащихся младших классов. Девочка вырывает волосы сверстницам и ходит на разборки, выяснил Amur Mash.

Никто из учителей повлиять на школьницу не в силах. Проделками старшеклассницы заинтересовалась региональная прокуратура.

Удалось установить, что хулиганка — приемный ребенок, при этом к самой семье вопросов ни у кого нет.

Следователи организовали проверку в школе.

До этого стало известно, что в Калининграде подростки толпой избили 13-летнего школьника у памятника танку Т-34 на улице Генерала Соммера.

