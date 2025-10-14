Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 14 октября 2025Из жизни

Медведь оторвал голову грибнику

В Японии медведь напал на 70-летнего грибника и оторвал ему голову
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

В японской префектуре Ивате медведь растерзал грибника. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина, которому было более 70 лет, отправился за грибами в среду, 8 октября. Когда он не вернулся, за ним отправили поисковую группу. Им удалось найти его останки.

Голова пропавшего грибника была оторвана от тела. Характер травм свидетельствовал, что на него напал медведь.

Материалы по теме:
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
9 октября 2024
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
25 сентября 2025

С начала года в Японии значительно выросло число нападений медведей на людей. По подсчетам японского министерства окружающей среды, с апреля по сентябрь пострадали по меньшей мере 103 человека.

5 октября медвежонок напал на испанского туриста в японской префектуре Гифу. Хищник набросился на испанца со спины, когда тот фотографировал.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Названы возможные условия для передачи Украине Tomahawk

    Популярный российский блогер получил иск на 11 миллионов рублей

    Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на Земле

    Обнаружено ключевое противоречие в сделке по Газе

    Российский военный назвал страны с самыми сильными дроновыми войсками

    Приговоренного за невозможное преступление мужчину снова спасли от казни

    Мужчина попытался воевать с осами и проиграл

    В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

    Байден похвалил Трампа и его команду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости