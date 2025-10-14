Медведь оторвал голову грибнику

В Японии медведь напал на 70-летнего грибника и оторвал ему голову

В японской префектуре Ивате медведь растерзал грибника. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина, которому было более 70 лет, отправился за грибами в среду, 8 октября. Когда он не вернулся, за ним отправили поисковую группу. Им удалось найти его останки.

Голова пропавшего грибника была оторвана от тела. Характер травм свидетельствовал, что на него напал медведь.

С начала года в Японии значительно выросло число нападений медведей на людей. По подсчетам японского министерства окружающей среды, с апреля по сентябрь пострадали по меньшей мере 103 человека.

5 октября медвежонок напал на испанского туриста в японской префектуре Гифу. Хищник набросился на испанца со спины, когда тот фотографировал.