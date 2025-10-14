Медведь оторвал голову грибнику

В японской префектуре Ивате медведь растерзал грибника. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Мужчина, которому было более 70 лет, отправился за грибами в среду, 8 октября. Когда он не вернулся, за ним отправили поисковую группу. Им удалось найти его останки.
Голова пропавшего грибника была оторвана от тела. Характер травм свидетельствовал, что на него напал медведь.
Материалы по теме:
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
9 октября 2024
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
25 сентября 2025
С начала года в Японии значительно выросло число нападений медведей на людей. По подсчетам японского министерства окружающей среды, с апреля по сентябрь пострадали по меньшей мере 103 человека.
5 октября медвежонок напал на испанского туриста в японской префектуре Гифу. Хищник набросился на испанца со спины, когда тот фотографировал.