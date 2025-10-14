Арестован экс-глава администрации президента Азербайджана

Суд арестовал экс-главу администрации президента Азербайджана Мехтиева

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении бывшего главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста. Об этом сообщило агентство Trend со ссылкой на источник.

Отмечается, что суд избрал срок домашнего ареста на четыре месяца. Мехтиев обвиняется в государственной измене, а также действиях, направленные на захват государственной власти, и легализации имущества, полученного преступным путем.

Мехтиев занимал должность руководителя Администрации Президента в 1995 — 2019 годах.

Ранее в Азербайджане были арестованы двое мужчин, которые воевали в составе ЧВК «Вагнер». Сабаильский районный суд Баку избрал эту меру пресечения Рамилю Алиеву и Исмаилу Гасанову. Розыск проводила Служба государственной безопасности Азербайджана, которая и передала задержанных следствию.