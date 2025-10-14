Мэр Одессы прокомментировал лишение украинского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что после лишения его гражданства Украины он не собирается уезжать ни из города, ни из страны. Видео с высказываниями политика опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
Политик сообщил, что таким образом его хотят отстранить от будущих выборов главы Одессы. Он выразил мнение, что одержал бы на них победу.
Вместе с тем Труханов опроверг наличие у него российского гражданства.
О лишении Труханова гражданства Украины стало известно 14 октября. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.