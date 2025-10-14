Мэр Одессы прокомментировал лишение украинского гражданства

Труханов сообщил, что не собирается уезжать из Одессы после лишения гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что после лишения его гражданства Украины он не собирается уезжать ни из города, ни из страны. Видео с высказываниями политика опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Политик сообщил, что таким образом его хотят отстранить от будущих выборов главы Одессы. Он выразил мнение, что одержал бы на них победу.

Вместе с тем Труханов опроверг наличие у него российского гражданства.

О лишении Труханова гражданства Украины стало известно 14 октября. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.