Экономика
12:05, 14 октября 2025Экономика

Минтруд России назвал получателей семейной налоговой выплаты

Котяков: Семейную налоговую выплату получат больше 7 миллионов родителей
Кирилл Луцюк

Фото: Geber86 / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году семейную налоговую выплату получат больше семи миллионов работающих родителей двух и более детей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, такая выплата позволит дополнительно поддержать около 11 миллионов детей, растущих в семьях с работающими родителями. Также он рассказал, что в следующем году на социальный контракт потратят почти 46 миллиардов рублей. Этот механизм распространится на порядка 700 тысяч россиян.

В первой половине августа депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Алексей Нечаев и Александр Демин призвали министра финансов Антона Силуанова ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе. Эту инициативу они обосновали тем, что жители России каждый год расходуют серьезные суммы на покупку товаров для школы. Для средней семьи, где работают оба родителя, такие траты могут достигать порядка трети месячного дохода.

    Обсудить
