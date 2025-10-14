Из жизни
17:40, 14 октября 2025Из жизни

Мужчина нашел во дворе пропавшее из музея древнее надгробие

В США случайно нашли древнеримское надгробие, пропавшее из итальянского музея
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tulane University

В Новом Орлеане, США, обнаружили древнеримское надгробие, датируемое II веком нашей эры. Как пишет USA Today, оно пропало из итальянского музея в 1940-х годах.

Древнюю табличку из мрамора и с надписями на латыни нашел мужчина, когда убирал на заднем дворе. Сделав находку, он тут же позвал жену Даниэллу Санторо. Она не смогла их расшифровать и обратилась за помощью к пользователям интернета.

На пост Санторо вскоре наткнулась Сюзанна Лусния — профессор Тулейнского университета, изучающая в том числе древнеримскую культуру. По ее словам, табличка, скорее всего, была изготовлена в Древнем Риме. На ней было указано, что надгробие принадлежит моряку, служившему в императорском флоте.

Оказалось, что артефакт был впервые найден в 1860-х годах во время раскопок в итальянском городе Чивитавеккья. Долгое время он входил в коллекцию местного Национального археологического музея. Известно, что музей был сильно поврежден во время бомбардировки 14 мая 1943 года. Вскоре после этого артефакт исчез.

Последними владельцами таблички были бабушка и дедушка Эрин Скотт О'Брайен. Женщина рассказала изданию, что ее дед участвовал во Второй мировой войне и служил в Италии. Возможно, именно он привез артефакт в США.

Надгробие вернут в Италию. Санторо отметила, что теперь хочет посетить Чивитавеккью, чтобы увидеть находку в музее.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили сокровище возрастом 1,9 тысячи лет в руинах древнего дома в Румынии. Находка состояла из монет и украшений из драгоценных металлов.

