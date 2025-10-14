Мужчина попытался воевать с осами и проиграл

Пользователь Reddit с ником Mackntish рассказал о том, как решил избавиться от ос, обустроивших огромное гнездо на стене его дома. По его словам, насекомых было настолько много, что они влетали и вылетали из своего жилища ежесекундно на протяжении всего дня.

«Я не хотел просто заливать яд в отверстие — это только разозлило бы их, да и большая часть все равно выжила бы. Поэтому я решил заделать гнездо расширяющейся монтажной пеной. Я выскользнул глубокой ночью из дома и залил в это отверстие столько пены, что хватило бы, чтобы заделать половину стройплощадки. Я и не подозревал, насколько ужасной была эта идея. Видимо, из гнезда был еще один выход — внутрь дома», — написал автор.

Когда осы рванули внутрь, мужчина осознал, насколько их много — по его оценке, речь идет о нескольких тысячах насекомых. Теперь половина его дома фактически непригодна для жилья. Мужчине, его жене, ребенку и кошкам приходится ютиться в части дома. Недовольные переменами животные бунтуют против этого и мочатся где попало.

«Думаю, больше всего меня сбивает с толку то, насколько все это стало обыденным. Просыпаюсь, хватаю пылесос с удлиненной трубкой и начинаю пылесосить ос. Это часть дня. Кофе, завтрак, пропылесосить ос, поцеловать жену на прощание. Холод ведь рано или поздно их убьет, не так ли?» — заключил автор.

