Мужчина решился на преступление прямо под окнами управления МВД России и попал на видео

Калининградец поджег полицейскую машину рядом с управлением МВД

Калининградец поджег полицейскую машину прямо у главного управления МВД России по региону. Видео с его задержанием предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видно, как силовик проверяет днище служебного автомобиля, подозреваемый лежит на асфальте, над ним стоят полицейские. На задержанного надевают наручники.

Полицейские задержали поджигателя на месте преступления. Огонь был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о теракте. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По предварительным данным, 25-летний житель Калининграда решился на преступление по указке мошенников. Его аккаунт на «Госуслугах» взломали, после чего обманом вынудили перевести деньги на чужой счет. Затем аферисты убедили его, что он спонсировал ВСУ, поэтому должен поджечь полицейскую машину.

Запись поджога машины в Советском переулке опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны силовики, рядом припаркованы служебные автомобили. Показана дымящаяся машина.

Ранее МВД России предупредило о новой мошеннической схеме: аферисты стали создавать в мессенджерах аккаунты, предлагающие услуги приобретения автомобилей за рубежом и перегона их в Россию.