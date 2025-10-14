Экономика
17:02, 14 октября 2025

МВФ оценил перспективы роста украинской экономики

МВФ: В 2025 году экономика Украины вырастет на два процента
Вячеслав Агапов

Фото: Thomas Peter / Reuters

В 2025 году экономика Украины вырастет на два процента. Так оценили потенциал рынка специалисты Международного валютного фонда (МВФ), сообщает ТАСС.

В докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики отмечено, что в 2024 году экономика бывшей республики СССР росла на 2,9 процента. В 2025-м рост замедлится до 2 процентов, а в следующем — достигнет 4,5.

По итогам 2025 года рост цен в стране разгонится до 12,6 процента. Для сравнения, годом ранее он составлял 6,5 процента. В 2026-м аналитики ждут замедления инфляции до 7,6 процента. Отрицательный платежный баланс Украины, наоборот, увеличится с минус 7,2 процента в 2024-м до минус 16,5 процента в 2025-м, а уровень безработицы упадет с 13,1 до 11,6 процента в этом году и 10,2 процента в 2026-м.

Бывший министр экономики страны Тимофей Милованов заявил, что Украине после войны нужны будут 10 миллионов мигрантов, чтобы поднять экономику. «Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию», — пояснил Милованов.

