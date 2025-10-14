Мир
18:14, 14 октября 2025

На Мадагаскаре придумали замену президенту

На Мадагаскаре создадут комитет, выполняющий функцию президента
Фото: Zo Andrianjafy / Reuters

Военные на Мадагаскаре объявили о планах создать комитет , который будет выполнять функции президента. Об этом сообщает TRT Africa.

Так, по словам полковника Майкла Рандрианирины, главы Capsat (Корпус армейской административной и технической службы), участвовавшей в военном перевороте, в комитет войдут представители армии и полиции, а также, возможно, гражданские чиновники. «Одновременно, через несколько дней, мы сформируем гражданское правительство», – отметил он.

Отмечается, что заявление последовало сразу после того, как нижняя палата парламента проголосовала за импичмент президенту Андри Радзуэлине на заседании, которое президент отклонил как «лишенное каких-либо правовых оснований». Импичмент был принят 130 голосами «за», что значительно превышает конституционный порог в две трети, требуемый для палаты из 163 членов.

Радзуэлина покинул страну еще до импичмента. По его словам, он пошел на этот шаг ради собственной безопасности. Сейчас информации о местонахождении мадагаскарского президента нет.

