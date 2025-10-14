Силовые структуры
12:05, 14 октября 2025Силовые структуры

НАК рассказал о предотвращенных за 2025 год в российском округе терактах

НАК: В Северо-Кавказском ФО предотвратили 27 терактов в 2025 году
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) предотвратили 27 терактов с начала года. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА Новости.

По данным ведомства , в 2025 году в СКФО задержали 280 человек за подготовку терактов, пособничество и попытки вступить в запрещенные организации. Активность международных террористических организаций и украинских спецслужб не снижается. Однако в целом вдвое снизилось количество совершенных террористических преступлений.

Ранее на заседании НАК рассказали, что доля молодежи, задержанной за террористические преступления в России, достигла 65 процентов от общего числа.

