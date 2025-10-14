Назван миллионный ущерб РЖД на станции Адлер

ФСБ: Экс-инженер нанес РЖД ущерб в 17 млн руб. при приемке оборудования в Адлере

Сотрудники ФСБ выявили махинации, которые причинили ущерб РЖД в размере 17 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ведомства по Ростовской области.

В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается бывший главный инженер Северо-Кавказской Федеральной пассажирской компании (ФПК), подведомственной РЖД.

По данным следствия, он подписал акты выполненных работ при приемке некомплектного оборудования и строительно-монтажных работ во время реконструкции зарядных колонок на станции Адлер Северо-Кавказской железной дороги. Похищенные средства были выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России».

Ранее сообщалось, что фигуранты уголовного дела, возбужденного в отношении замруководителя административно-организационного аппарата РЖД 60-летнего Юрия Каменева, дали показания и заключили сделку со следствием.