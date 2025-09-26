Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:59, 26 сентября 2025Силовые структуры

По делу арестованного топ-менеджера РЖД заключена сделка

Фигуранты дела дали показания на топ-менеджера РЖД Каменева и заключили сделку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фигуранты по уголовному делу замруководителя административно-организационного аппарата РЖД 60-летнего Юрия Каменева дали на него показания и заключили сделку со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Топ-менеджер обвиняется в совершении пяти эпизодов получения взятки, участии в преступном сообществе с использованием служебного положения. Его защита указывает, что сведения о противоправной деятельности Каменева основаны лишь на показаниях лиц, которые хотят облегчить свою участь путем оговора.

Заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве также заявили, что он препятствовал расследованию.

Вместе с Каменевым по делу проходят начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и замдиректора по экономике и финансам управления Денис Стрельцов, а также заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании — Олег Кириллов и Алексей Савченко.

Следствие считает, что они получили взяток путем мошенничества в размере 105 миллионов рублей.

Каменев находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину он не признает. Его адвокат указал, что у него вторая группа допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Суд арестовал его имущество.

На сайте РЖД его фамилия до сих пор указана в должности заместителя руководителя административно-организационного аппарата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Москва станет тропиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости