По делу арестованного топ-менеджера РЖД заключена сделка

Фигуранты дела дали показания на топ-менеджера РЖД Каменева и заключили сделку

Фигуранты по уголовному делу замруководителя административно-организационного аппарата РЖД 60-летнего Юрия Каменева дали на него показания и заключили сделку со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Топ-менеджер обвиняется в совершении пяти эпизодов получения взятки, участии в преступном сообществе с использованием служебного положения. Его защита указывает, что сведения о противоправной деятельности Каменева основаны лишь на показаниях лиц, которые хотят облегчить свою участь путем оговора.

Заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве также заявили, что он препятствовал расследованию.

Вместе с Каменевым по делу проходят начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и замдиректора по экономике и финансам управления Денис Стрельцов, а также заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании — Олег Кириллов и Алексей Савченко.

Следствие считает, что они получили взяток путем мошенничества в размере 105 миллионов рублей.

Каменев находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину он не признает. Его адвокат указал, что у него вторая группа допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Суд арестовал его имущество.

На сайте РЖД его фамилия до сих пор указана в должности заместителя руководителя административно-организационного аппарата.