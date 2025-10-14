Нобелевский лауреат призвал отстающую Европу проснуться

Экономист Агьон: Из-за бюрократии Европа все сильнее отстает от США и Китая

Европейский континент стремительно проигрывает в технологической гонке с США и Китаем. Об этом предупредил лауреат Нобелевской премии по экономике Филипп Агьон. Его процитировало издание South China Morning Post (SCMP).

По его словам, Европе пора проснуться, так как сначала она отстала в технологическом плане от США, а теперь еще и от Китая. Экономист констатировал, что КНР с 1990-х годов разрабатывала прорывные решения и высокотехнологичные инновации, в то время как страны ЕС ограничивались постепенными инновациями среднего уровня. Виновником такого развития событий экономист назвал бюрократию.

В конце сентября прошлого года аналогичные выводы озвучил тогдашний верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Он заявил, что в Европе наблюдается серьезное технологическое отставание, которое в геополитическом контексте становится очень угрожающим. По мнению Борреля, европейцы не понимают политической среды, в которой живут. А мир между тем стал суровым, конфликтным и фрагментированным.