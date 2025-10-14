Обнаружен способ замедлить старение мозга без лекарств

LHL: Отказ от курения в любом возрасте замедляет возрастное ухудшение памяти

Отказ от курения в зрелом или пожилом возрасте способен заметно замедлить возрастное ухудшение памяти и речи, показало исследование ученых из Университетского колледжа Лондона. В работе, опубликованной в The Lancet Healthy Longevity (LHL), проанализированы данные 9436 человек из 12 стран в возрасте от 40 лет. Сравнение показало, что у тех, кто бросил курить, когнитивные функции снижались значительно медленнее, чем у тех, кто продолжал, — скорость ухудшения памяти была на 20 процентов ниже, а речевой активности — почти вдвое.

Авторы отмечают, что эффект сохранялся на протяжении как минимум шести лет после отказа от курения. Участники, бросившие привычку, старели «умственно» медленнее — их мозг терял функции на 3–6 месяцев медленнее за каждый прожитый год по сравнению с продолжающими курить.

Ученые объясняют это тем, что отказ от никотина восстанавливает сосудистую систему и снижает воспаление, улучшая снабжение мозга кислородом. По словам ведущего автора исследования Микаэлы Блумберг, эти результаты доказывают: даже в 50–60 лет не поздно бросить курить, чтобы сохранить ясность ума и снизить риск развития деменции.

Ранее специалисты выяснили, что дети мужчин, начавших курить в подростковом возрасте, стареют быстрее своих сверстников. Их биологический возраст в среднем на 9–15 месяцев превышает календарный.