Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:23, 14 октября 2025Наука и техника

Обнаружен способ замедлить старение мозга без лекарств

LHL: Отказ от курения в любом возрасте замедляет возрастное ухудшение памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vova Shevchuk / Shutterstock / Fotodom

Отказ от курения в зрелом или пожилом возрасте способен заметно замедлить возрастное ухудшение памяти и речи, показало исследование ученых из Университетского колледжа Лондона. В работе, опубликованной в The Lancet Healthy Longevity (LHL), проанализированы данные 9436 человек из 12 стран в возрасте от 40 лет. Сравнение показало, что у тех, кто бросил курить, когнитивные функции снижались значительно медленнее, чем у тех, кто продолжал, — скорость ухудшения памяти была на 20 процентов ниже, а речевой активности — почти вдвое.

Материалы по теме:
Курение стало главным фактором риска для жизни. Врачи объяснили, как правильно бороться с вредной привычкой
Курение стало главным фактором риска для жизни.Врачи объяснили, как правильно бороться с вредной привычкой
24 декабря 2024
«Курят сейчас даже те, от кого не ожидаешь» Сигареты вновь мелькают в кино и соцсетях звезд. Как вредная привычка вернулась в моду?
«Курят сейчас даже те, от кого не ожидаешь»Сигареты вновь мелькают в кино и соцсетях звезд. Как вредная привычка вернулась в моду?
22 июня 2025

Авторы отмечают, что эффект сохранялся на протяжении как минимум шести лет после отказа от курения. Участники, бросившие привычку, старели «умственно» медленнее — их мозг терял функции на 3–6 месяцев медленнее за каждый прожитый год по сравнению с продолжающими курить.

Ученые объясняют это тем, что отказ от никотина восстанавливает сосудистую систему и снижает воспаление, улучшая снабжение мозга кислородом. По словам ведущего автора исследования Микаэлы Блумберг, эти результаты доказывают: даже в 50–60 лет не поздно бросить курить, чтобы сохранить ясность ума и снизить риск развития деменции.

Ранее специалисты выяснили, что дети мужчин, начавших курить в подростковом возрасте, стареют быстрее своих сверстников. Их биологический возраст в среднем на 9–15 месяцев превышает календарный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости