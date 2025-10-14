Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

Освобожденный из Газы Харкин желает получить гражданство РФ

Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин желает получить гражданство России. Об этом заявила его мать Наталья Харкина, сообщает РИА Новости.

«Мы обязательно сделаем это. Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел», — сказала она.

По словам Харкиной, оформить гражданство до попадания сына в плен было проблематично, поскольку необходимо было ехать в Донецк и собирать все документы.

Наталья заверила, что они обязательно поедут в Россию, однако не уточнила, когда это произойдет, поскольку в плену Максим потерял более 30 кг и сейчас не способен перенести перелет.

Ранее Наталья заявила, что семья заложника захотела лично отблагодарить президента России Владимира Путина за помощь в освобождении. Она отметила, что Путин помог ее сыну выжить.