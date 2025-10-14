Россия
В России прокомментировали выделение ЕС Украине нового пакета помощи

Депутат Журова призвала смотреть на действия ЕС, а не слова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Пока не начнутся переговоры, Европейский союз (ЕС) будет оказывать военную помощь Украине, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала выделение Киеву 6,5 миллиона евро.

Ранее размер пакета военной помощи Украине раскрыла Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, в него вошли системы противодействия дронам, а также микроавтобусы и внедорожники на сумму 6,5 миллиона евро.

«Они пока переговоры не начнутся, будут помощь эту оказывать. Посмотрим, чем закончится встреча [президента США Дональда] Трампа и [президента Украины Владимира] Зеленского, если она состоится. А так, у них же есть обязательства, которые они Зеленскому дали. Вот, я думаю, что они их и исполняют. С одной стороны, они говорят про перемирие, Олимпиады и так далее, а с другой стороны — все продолжается, как было, поэтому всегда надо говорить: не верьте словам, смотрите на действия», — поделилась депутат.

До этого Каллас заявила, что Евросоюз выделит дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины предстоящей зимой. Она уточнила, что финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды.

