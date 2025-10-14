В России призвали закончить любые прямые переговоры с Украиной

Депутат Колесник призвал закончить любые прямые переговоры с Украиной

Нужно закончить любые прямые переговоры с Украиной, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» предотвращение теракта в Москве.

«Ни о чем с террористами договариваться нельзя. Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чем договариваться с террористами?» — поделился депутат.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России (МО РФ). По данным ведомства, он готовился по заданию украинских спецслужб совместно с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация). Сотрудника МО РФ планировали подорвать в густонаселенном районе столицы при помощи самодельного взрывного устройства, которое позволило бы поразить людей в радиусе до 70 метров.

Организатором теракта в Москве был сторонник «Исламского государства», который действовал с территории Украины.