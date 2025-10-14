Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 14 октября 2025Из жизни

Переспавшей с тысячей мужчин порнозвезде Лили Филлипс стало стыдно

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @lilyphillip_s

Порномодель Лили Филлипс, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов и поставившая рекорд по числу половых партнеров, рассказала, о чем жалеет больше всего. Об этом пишет издание Metro.

По словам Лили Филлипс, ошибки неизбежны, когда растешь и учишься на ходу. Она тоже делала ошибки, и, поскольку это происходило на глазах у публики, чувствовала себя особенно неловко.

Своей главной ошибкой в 2025 году Лили Филлипс считает ложное объявление о беременности, которое она сделала в феврале. Оно вызвало совсем не ту реакцию, на которую рассчитывала порномодель. Ей пришлось извиняться и удалять посты.

Я не осознавала, какой эффект это произведет на женщин, и не понимала, что я в сущности публикую. Чувствую себя виноватой и сожалею, что сделала это

Лили Филлипс
Материалы по теме:
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой.Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
15 июня 2023
«Выкладывались по полной» Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
«Выкладывались по полной»Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
17 июня 2023
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов.Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
6 августа 2025

В феврале Филлипс опубликовала в соцсети несколько фото и видео с упоминанием беременности. На одном из них, подписанном словами «Это официально», она демонстративно держится за живот. Подпись к другому видео гласит «Больше не секрет». Модель также поделилась фотографией двух тестов на беременность, один из которых выглядит положительным.

Ранее сообщалось, что порномодель Бонни Блю опубликовала в соцсети несколько фото и видео с подписями, намекающими на беременность. Позднее она призналась, что это был розыгрыш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости