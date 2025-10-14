Песков высказался о контактах России и Турции по Украине

Россия и Турция пока не обсуждали проведение нового раунда переговоров между Москвой и Киевом на турецкой площадке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока не было», — ответил представитель Кремля на вопрос о новых контактах России и Турции по украинскому урегулированию.

При этом Песков подчеркнул, что при необходимости президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут оперативно согласовать новый телефонный разговор.

Ранее стало известно, что представители Турции на встречах со странами Запада регулярно подчеркивают необходимость возобновления переговоров Москвы и Киева и ожидают, что западные партнеры поддержат инициативы Анкары.