Песков высказался о контактах России и Турции по Украине

Песков: Новых контактов по украинскому урегулированию между РФ и Турцией не было
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия и Турция пока не обсуждали проведение нового раунда переговоров между Москвой и Киевом на турецкой площадке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока не было», — ответил представитель Кремля на вопрос о новых контактах России и Турции по украинскому урегулированию.

При этом Песков подчеркнул, что при необходимости президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут оперативно согласовать новый телефонный разговор.

Ранее стало известно, что представители Турции на встречах со странами Запада регулярно подчеркивают необходимость возобновления переговоров Москвы и Киева и ожидают, что западные партнеры поддержат инициативы Анкары.

