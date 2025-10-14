Силовые структуры
13:35, 14 октября 2025

Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

В Новосибирске пойдет под суд обвиняемый во взятке полковник Росгвардии
Владимир Седов
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Новосибирске предстанет перед судом начальник управления вневедомственной охраны региона Ровшан Курбанов, обвиняемый в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости

По данным следствия, Курбанов позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций одного из торговых центров и потребовал взятку в виде стройматериалов на 293 тысячи рублей. После получения первой части в размере 35 тысяч рублей полковника Росгвардии задержали.

Выяснилось, что за взятку полковник Курбанов обещал совершить в рамках служебных полномочий ряд действий в пользу торговой организации и ее представителя, оказать покровительство и помочь согласованию паспорта безопасности.

29 мая по решению суда полковник Курбанов был отправлен в СИЗО на время расследования уголовного дела.

