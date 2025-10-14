Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

Пшидач: Польша больше не может принимать беженцев с Украины

У Польши больше нет возможности принимать беженцев с Украины. Об этом заявил глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

По словам чиновника, сейчас власти должны уделить внимание адаптации уже прибывших в страну граждан Украины. «Надо прежде всего начать процесс их инкультурации. Это уже делается с помощью образования, но нельзя допустить до ситуации, в которой создавались бы какие-то отдельные районы», — отметил Пшидач.

12 сентября сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. Уточняется, что мера затронет только граждан Украины, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.