Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 14 октября 2025Мир

Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

Пшидач: Польша больше не может принимать беженцев с Украины
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

У Польши больше нет возможности принимать беженцев с Украины. Об этом заявил глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

По словам чиновника, сейчас власти должны уделить внимание адаптации уже прибывших в страну граждан Украины. «Надо прежде всего начать процесс их инкультурации. Это уже делается с помощью образования, но нельзя допустить до ситуации, в которой создавались бы какие-то отдельные районы», — отметил Пшидач.

12 сентября сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. Уточняется, что мера затронет только граждан Украины, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Лидер «Мумий Тролля» не стал отказываться от бизнеса в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости