20:30, 14 октября 2025

Попавшийся на взятках от студентов доцент российского университета избежал тюрьмы

В Воронеже бравший взятки доцент университета отделался штрафом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Доцента кафедры одного из высших учебных заведений Воронежа приговорили к штрафу в 2,5 миллиона рублей и лишили права заниматься педагогической деятельностью в течение четырех лет. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Как установил суд, с декабря 2020 года по июнь 2021-го мужчина получил 80 тысяч рублей от четырех студентов. Деньги преподавателю молодые люди собрали за выставление положительных оценок без реальной проверки знаний. Оказавшемуся под следствием грозило до семи лет тюрьмы.

Ранее в Дагестане декана одного из факультетов университета и его заместителя заподозрили в получении взяток.

