13:54, 2 сентября 2025Силовые структуры

Декана российского аграрного вуза заподозрили в получении взяток

Екатерина Кашурникова
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Дагестане декана одного из факультетов университета и его заместителя заподозрили в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Речь идет о Дагестанском государственном аграрном университете (ДГАУ), уточняет РИА Новости.

По данным ведомства, с сентября 2023 года по июнь 2025 года сотрудники вуза получили суммарно 629 тысяч рублей за незаконный перевод и нахождение студентов на обучении по индивидуальному плану и свободному посещению занятий. Кроме того, за деньги студенты могли получить оценки.

Фигуранты признали вину.

