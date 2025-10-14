Россия
В Госдуме высказались о предложении установить потолок цен на заправках

Депутат Кирьянов: Идея установить потолок цен на заправках нереализуема
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Идея установить потолок цен на автозаправочных станциях (АЗС) технически нереализуема и избыточна, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. О предложении он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с соответствующей инициативой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России обратился Национальный автомобильный союз (НАС). По мнению президента организации, потолок следует рассчитывать с помощью ценового индекса. В частности, цена топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года вместе с уровнем накопленной инфляции.

«Инициатива совершенно понятна с точки зрения обеспокоенности ростом цен на топливо, различные ситуации по этому вопросу в регионах, но, думаю, что такая методология вряд ли подходит, поскольку кроме средних инфляционных процессов есть еще и другие показатели. Что касается мониторинга цен, то этим государство занимается, и, в частности, оценку обоснованности и наличия возможного картельного сговора проверяет ФАС в рамках своих полномочий, поэтому, думаю, что инициатива понятна, но технически нереализуема и избыточна», — высказался депутат.

До этого сообщалось, что ФАС решила проверить рост цен на бензин в трех регионах — Курской области, Крыму и Краснодарском крае. В результате проверки служба может вынести нефтяникам новые предупреждения за рост цен.

    Все новости