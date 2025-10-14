Силовые структуры
07:38, 14 октября 2025

Пресечен вывоз из России более 100 килограммов бивней мамонта на миллионы рублей

В Приамурье китайский водитель пытался вывезти из России 116 кг бивней мамонта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

В Приамурье задержан китайский водитель, который попытался вывезти из России 116 килограммов бивней мамонта в фуре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Иностранец обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере»). Все материалы направлены в суд. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в апреле. Тогда водитель китайской транспортной компании въехал в Россию через пункт пропуска Кани-Курган с грузом овощей и фруктов. Приехав на одну из торговых продовольственных баз региона, у неустановленного лица он купил восемь распиленных на части бивни шести мамонтов общим весом 116,5 килограммов. Он решил вывезти фрагменты вымерших животных в Китай и спрятал их в прицепе бескапотного седельного тягача марки DongFeng.

Мужчина был задержан во время досмотра. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области обнаружили у него и изъяли восемь частей бивней шерстистых мамонтов стоимостью три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Благовещенский городской суд прекратил уголовное преследование в отношении иностранца, который пытался незаконно вывезти из Приамурья более килограмма драгоценных металлов.

