Культура
15:53, 14 октября 2025Культура

Пугачева почтила память создателя формы для российских силовиков

Певица Алла Пугачева почтила память дизайнера и модельера Валентина Юдашкина
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции (СВО), опубликовала трогательный пост о модельере Валентине Юдашкине на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка, которая близко дружила с дизайнером, создавшим современную версию формы российских сотрудников МВД, а также проект обмундирования армии РФ, опубликовала фотографию Юдашкина и оставила под ней подпись в память об их близких отношениях.

«Ты всегда в моем сердце», — написала Пугачева. В комментариях к посту Примадонны ее подписчики также пишут теплые слова и вспоминают известного дизайнера.

Ранее стало известно, что уехавшая из России певица Алла Пугачева получает пособие по старости в размере более 60 тысяч рублей.

