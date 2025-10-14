Пугачева почтила память создателя формы для российских силовиков

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции (СВО), опубликовала трогательный пост о модельере Валентине Юдашкине на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Артистка, которая близко дружила с дизайнером, создавшим современную версию формы российских сотрудников МВД, а также проект обмундирования армии РФ, опубликовала фотографию Юдашкина и оставила под ней подпись в память об их близких отношениях.
«Ты всегда в моем сердце», — написала Пугачева. В комментариях к посту Примадонны ее подписчики также пишут теплые слова и вспоминают известного дизайнера.
Ранее стало известно, что уехавшая из России певица Алла Пугачева получает пособие по старости в размере более 60 тысяч рублей.