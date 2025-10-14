Раскрыт диалог Трампа и Макрона во время их долгого рукопожатия

DM: Эксперт по чтению по губам Хиклинг заявила, что Трамп нагрубил Макрону

Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала, что на саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе президент США Дональд Трамп нагрубил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.

«Рукопожатие было чем-то гораздо большим, чем просто неформальное приветствие между двумя лидерами», — отмечает издание.

«Приятно тебя видеть, ты согласился?» — спросил хозяин Белого дома, после чего Макрон отвернулся от камеры и что-то пробормотал. «Вы искренни?» — снова спросил Трамп, на что глава Пятой республики ответил: «Конечно».

«Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим», — сказал Трамп, сжав сильнее руку французского лидера и указывая на камеры папарацци.

Ранее журналист Ник Сортор заявил, что Макрон испугался Трампа на саммите в Египте.