Мир
01:53, 14 октября 2025Мир

В США указали на страх Макрона перед Трампом

Журналист Сортор: Макрон испугался Трампа во время рукопожатия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Во время рукопожатия на открытии саммита по Газе президент Франции Эммануэль Макрон испугался американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в социальной сети X поделился журналист Ник Сортор.

«Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку», — написал Сортор.

Он также подчеркнул, что Трамп в ходе контактов с европейскими лидерами всегда находится в выигрышной позиции.

В Египте Трамп жал руку Макрону на протяжении почти 30 секунд. В это время президенты о чем-то переговаривались.

