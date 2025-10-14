Раскрыта неочевидная причина нарушений в работе сердца

UC: Воздействие пластиковых соединений связано с изменениями в работе сердца

Ученые из Медицинского колледжа Университета Цинциннати установили, что повышенное воздействие пластиковых соединений, включая широко известный бисфенол A (BPA), связано с изменениями в работе электрической системы сердца. Об этом сообщается на сайте университета.

BPA и другие фенолы присутствуют почти во всех предметах повседневного обихода — от пластиковых бутылок и упаковки до косметики и чеков. Анализ данных 600 участников показал: у людей с более высоким уровнем фенолов в организме чаще фиксировались отклонения в работе сердца по данным электрокардиограммы.

Исследователи подчеркивают, что у здоровых людей такие изменения маловероятны, однако у пожилых пациентов или людей с генетической предрасположенностью воздействие фенолов может повышать риск аритмии и других нарушений. Следующим шагом станет определение групп наибольшего риска и разработка рекомендаций по снижению контакта с этими веществами в быту.

Ученые предупреждают: даже если концентрации фенолов невелики, их постоянное воздействие может со временем оказывать кумулятивный эффект на сердечно-сосудистую систему.

