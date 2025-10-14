Наука и техника
18:39, 14 октября 2025Наука и техника

Раскрыта неочевидная причина нарушений в работе сердца

UC: Воздействие пластиковых соединений связано с изменениями в работе сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Ученые из Медицинского колледжа Университета Цинциннати установили, что повышенное воздействие пластиковых соединений, включая широко известный бисфенол A (BPA), связано с изменениями в работе электрической системы сердца. Об этом сообщается на сайте университета.

BPA и другие фенолы присутствуют почти во всех предметах повседневного обихода — от пластиковых бутылок и упаковки до косметики и чеков. Анализ данных 600 участников показал: у людей с более высоким уровнем фенолов в организме чаще фиксировались отклонения в работе сердца по данным электрокардиограммы.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Исследователи подчеркивают, что у здоровых людей такие изменения маловероятны, однако у пожилых пациентов или людей с генетической предрасположенностью воздействие фенолов может повышать риск аритмии и других нарушений. Следующим шагом станет определение групп наибольшего риска и разработка рекомендаций по снижению контакта с этими веществами в быту.

Ученые предупреждают: даже если концентрации фенолов невелики, их постоянное воздействие может со временем оказывать кумулятивный эффект на сердечно-сосудистую систему.

Ранее ученые выяснили, что пожилые люди, живущие в домах с плохой теплоизоляцией, чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

