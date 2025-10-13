Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

BMJ Public Health: Плохая теплоизоляция домов повышает риск болезней сердца

Ученые из Токийского института науки установили, что пожилые люди, живущие в плохо утепленных домах, чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты шестилетнего когортного исследования, опубликованного в BMJ Public Health, показали: у жителей отдельных частных домов, где температура сильнее зависит от погоды, риск смерти от болезней сердца и сосудов значительно выше, чем у тех, кто живет в квартирах.

Авторы объясняют: отдельные дома хуже сохраняют тепло, особенно зимой, поскольку со всех сторон контактируют с наружной средой. Перепады температуры внутри помещений вызывают сужение сосудов и скачки артериального давления, что повышает вероятность инфаркта и инсульта. Этот эффект оказался особенно выражен у мужчин старшего возраста — группы, наиболее чувствительной к изменениям температуры.

Исследователи подчеркивают, что поддержание стабильной температуры в доме — не вопрос комфорта, а фактор здоровья. Улучшение теплоизоляции и установка энергоэффективных окон, по их мнению, может снизить сердечно-сосудистую смертность и стать частью профилактической стратегии наряду с правильным питанием и физической активностью.

