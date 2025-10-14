Россия
Раскрыта одна из целей ударов ВСУ в Запорожье

На Запорожье ВСУ регулярно наносят удары по станциям мобильной связи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Станции мобильной связи стали одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Васильевском районе Запорожской области. об этом сообщила глава муниципального округа Наталья Романиченко, ее слова приводит ТАСС.

«Противник активно бьет по базовым станциям. Кому нужна сотовая связь? Чтобы жители могли связаться со своими родными и близкими. Врага это не интересует. Мы все для них враги — и дети малые, и старшее поколение, кто бы это ни был», — поделилась чиновник.

По ее словам, специалисты регулярно проводят все необходимые работы — устанавливают новые базовые станции, ремонтируют поврежденные. Кроме того, Минцифры работает над улучшением качества связи, чтобы обеспечивать стабильность проводного интернета.

Ранее глава Росатома сообщал, что построить резервную ЛЭП для Запорожской АЭС пока невозможно из-за угроз от Киева.

