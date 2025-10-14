Бывший СССР
Раскрыта цель встречи Зеленского с Трампом

Соскин: Зеленский встретится с Трампом для заключения новой ресурсной сделки
Марина Совина
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Соскин заявил, что Зеленский встретится с Трампом для заключения новой ресурсной сделки. По его мнению, соглашение станет платой за американскую поддержку для Киева.

«Что Зеленский может ему [Трампу] предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно», — сказал он.

Ранее Трамп подтвердил встречу с Зеленским. «Думаю, что да», — ответил американский лидер на вопрос о том, состоится ли у него встреча с украинским коллегой 17 октября.

