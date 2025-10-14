Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:28, 14 октября 2025Забота о себе

Раскрыты быстрые способы избавиться от вскочившего прыща

Дерматолог Быканов: Салициловая кислота избавит от внезапно вскочившего прыща
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Дерматолог Александр Быканов заявил, что если внезапно вскочил прыщ, то от него можно быстро избавиться несколькими средствами. Четыре способа решения этой проблемы он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

Первым методом быстро избавиться от прыща Быканов назвал использование средств с бензоила пероксидом в концентрации 2,5-5 процентов. «Допускается разовое использование, из минусов: может быть агрессивным», — уточнил врач.

Второй способ — это использование средств с азелаиновой кислотой в концентрации 15 процентов или салициловой кислотой в концентрации два процента. По словам врача, эти средства работают чуть менее интенсивно, но при этом более мягко. Быканов уточнил, что они также неплохо подсушивают.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Кроме того, дерматолог порекомендовал точечные патчи с кислотами или цинком. Однако врач предупредил, что на них чаще возникают аллергические реакции. Четвертым способом быстро справиться с прыщом Быканов назвал средства на основе ниацинамида. «Да, спокойно; в порядке убывания эффекта самое лайтовое (легкое — прим. «Ленты.ру») и неагрессивное, подойдет более реактивной коже», — объяснил доктор.

Быканов добавил, что эти средства эффективны для борьбы с редкими и единичными прыщами. Если же высыпания появляются на лице часто и в большом количестве, то с большой вероятностью эта проблема требует лечения.

Ранее косметолог Даниэль Гроних рассказала о компонентах косметики, которые вызывают прыщи. Так, она посоветовала отказаться от использования средств с тальком.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    В Госдуме заявили о вербовке «Антивоенным комитетом» релокантов в антироссийскую сеть

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    Внешность 50-летнего Брэдли Купера на премьере нового фильма вызвала споры в сети

    Раскрыты быстрые способы избавиться от вскочившего прыща

    Канцлера Германии сравнили с комнатным растением

    В России порассуждали об атаке на ВСУ из космоса

    ЦБ понизил курс доллара

    Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости