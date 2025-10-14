Раскрыты быстрые способы избавиться от вскочившего прыща

Дерматолог Быканов: Салициловая кислота избавит от внезапно вскочившего прыща

Дерматолог Александр Быканов заявил, что если внезапно вскочил прыщ, то от него можно быстро избавиться несколькими средствами. Четыре способа решения этой проблемы он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

Первым методом быстро избавиться от прыща Быканов назвал использование средств с бензоила пероксидом в концентрации 2,5-5 процентов. «Допускается разовое использование, из минусов: может быть агрессивным», — уточнил врач.

Второй способ — это использование средств с азелаиновой кислотой в концентрации 15 процентов или салициловой кислотой в концентрации два процента. По словам врача, эти средства работают чуть менее интенсивно, но при этом более мягко. Быканов уточнил, что они также неплохо подсушивают.

Кроме того, дерматолог порекомендовал точечные патчи с кислотами или цинком. Однако врач предупредил, что на них чаще возникают аллергические реакции. Четвертым способом быстро справиться с прыщом Быканов назвал средства на основе ниацинамида. «Да, спокойно; в порядке убывания эффекта самое лайтовое (легкое — прим. «Ленты.ру») и неагрессивное, подойдет более реактивной коже», — объяснил доктор.

Быканов добавил, что эти средства эффективны для борьбы с редкими и единичными прыщами. Если же высыпания появляются на лице часто и в большом количестве, то с большой вероятностью эта проблема требует лечения.

Ранее косметолог Даниэль Гроних рассказала о компонентах косметики, которые вызывают прыщи. Так, она посоветовала отказаться от использования средств с тальком.