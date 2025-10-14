Раскрыты подробности атаки ВСУ на российский регион более чем в 500 километрах от границы

Никитин: Обломки дрона ВСУ упали на объект энергетики в Нижегородской области

Украинский дрон сбит над Нижегородской областью, есть повреждения. Об этом сообщил в Telegram руководитель региона Глеб Никитин.

Украинские войска попытались атаковать регион в ночь на 14 октября.

По словам губернатора, в результате падения обломков получил повреждение объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого произошло отключение электроэнергии, однако оно было кратковременным, подчеркнул Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

Нижегородская область не граничит с Украиной и удалена от зоны боевых действий более чем на 500 километров. Так, расстояние от юго-западной окраины Нижегородской области до границ Сумской области превышает 650 километров.

Всего, по данным Минобороны России, за ночь в небе над Россией было сбито 40 беспилотников. Наибольшее их число – 17 аппаратов – было уничтожено над Белгородской областью.