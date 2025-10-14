Путешествия
09:29, 14 октября 2025Путешествия

Раскрыты подробности о поисках пропавшего неделю назад в море россиянина

RT: Пропавшего неделю назад в море россиянина Варченко ищут МЧС и родственники
Алина Черненко

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бизнесмена из Владивостока Андрея Варченко, пропавшего неделю назад в море в Приморском крае, ищут сотрудники МЧС и спасатели. Подробности об операции раскрыл Telegram-канал RT.

Племянница россиянина Елизавета рассказала, что с ее дядей нет связи с 7 октября — дня, когда он отправился в плавание на своем катере. По мнению близких, он мог почувствовать себя плохо. «Он опытный, катер — его хобби, но в плавание он никогда не ходил на такое долгое время. Максимум на несколько часов», — призналась Елизавета.

Родственники организовали свои поиски мужчины и вышли на катере в море. Племянница Варченко сообщила, что им нужно судно большего размера и вертолет, чтобы обследовать территорию в 100-150 километрах от берега. «Предполагаем, что он может быть на таком расстоянии в открытом море», — добавила она.

Елизавета также отметила, что ее дядя был на судне один, у него на борту должны быть еда и вода. Кроме того, она опровергла слухи о том, что семья якобы предлагает награду в размере миллиона рублей за информацию о пропавшем.

13 октября стало известно, что в Приморском крае уже неделю ищут 42-летнего россиянина, который отплыл от берега на катере и пропал. Известно, что его судно оснащено двумя мощными моторами, при себе у мужчины были жилеты и гидрокостюмы.

