Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 14 октября 2025Россия

Раскрыты подробности ударов ВС России по украинским энергообъектам

Минобороны: ВС России ударили по энергетической инфраструктуре ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки проводились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Под удары, помимо того, попали объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады с горюче-смазочными материалами, ракетным вооружениям, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска могут начать наступление на славянско-краматорскую агломерацию после взятия Шандриголово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Украина применила против России умные авиабомбы

    В России задумали перенести очередное повышение утильсбора

    Россиянин в разгар ссоры поджег жену

    Россияне заинтересовались отдыхом в малых городах страны

    Юного сторонника террористов осудят в России

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Раскрыты подробности ударов ВС России по украинским энергообъектам

    Российские военные изучили полетные задания сотен сбитых дронов ВСУ и узнали их цели

    Стало известно о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости