Минобороны: ВС России ударили по энергетической инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки проводились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Под удары, помимо того, попали объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады с горюче-смазочными материалами, ракетным вооружениям, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска могут начать наступление на славянско-краматорскую агломерацию после взятия Шандриголово.