13:54, 14 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания сбежавшего из-за действий следователя педофила

МВД: Сбежавший педофил прятался в доме своих родственников в Алапаевске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Один из двух сбежавших педофилов, изнасиловавших 15-летнюю школьницу на Урале, прятался в доме родственников в Алапаевске. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сбежавшего насильника задержали в одном из частных домов на окраине города, расположенных на улице Фурманова, а до этого он прятался в других местах. Пришедшие с проверкой в дом его родственников силовики были обмануты — близкие осужденного сказали, что давно не видели его и уклончиво ответили на вопрос, где, по их мнению, он может скрываться. В итоге правоохранители провели обыск их жилища. Увидевший их беглец быстро выбрался из укрытия и босиком попытался выпрыгнуть в окно, однако поджидавшие во дворе дома в засаде полицейские поймали его.

По данным начальника пресс-службы областного ГУ МВД, фигурант — более известный в определенных кругах как «Рыжий» или «Шаня». При задержании он постоянно повторял, что не виноват. Сейчас он помещен в камеру СИЗО ОВД Алапаевска.

ГУФСИН и МВД продолжают розыск второго беглеца.

Ранее сообщалось, что фигурант — Александр Шаньгин. При задержании он не оказывал сопротивления.

