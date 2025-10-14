Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 14 октября 2025Забота о себе

Раскрыты самые неприятные моменты в сексе

Наталья Обрядина1

Фото: Prostooleh/ Freepik

Мужчины и женщины обсудили, какие моменты в сексе считают самыми неприятными. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи рассказали, что их раздражает необходимость приводить себя в порядок после секса.

Приходится вставать и идти в туалет, когда так уютно и хочется поспать

@memilygiraffilyпользовательница Reddit

Еще одна пользовательница отметила, что, вопреки стереотипам, ей не нравится заниматься сексом с мужчинами, у которых большие пенисы.

Это будет больно, если он не будет медленно и постепенно входить до конца, а затем на время остановится, чтобы моя вагина смогла адаптироваться к этому размеру. Это то, что я каждый раз должна им говорить. Некоторые парни не понимают, что это может быть больно

MyUsernameIsNotCool •пользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Другой мужчина отметил, что для него худшее в сексе — это риск заразиться инфекциями, передающимися половым путем.

Я удивлен, что никто не упоминает о риске заражения венерическими заболеваниями. Они портят все веселье

Mmedrano4пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками. Один пользователь рассказал, что его настораживают плохие взаимоотношения женщины с окружающими: ссоры с родителями, частые смены лучших друзей или круга общения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Пресечен вывоз из России более 100 килограммов бивней мамонта на миллионы рублей

    Девочка-подросток попала в поле зрения правоохранителей за регулярные избиения сверстников

    В США допустили отказ Трампа от помощи Украине

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Туалетная бумага поставила семью с ребенком на грань развода

    В Госдуме ответили предрекшему Москве расплату за отказ от переговоров Макрону

    Россиян предупредили о ставшей популярной у мошенников схеме

    Раскрыты самые неприятные моменты в сексе

    Расходы россиян на домашний уголок подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости