Раскрыты самые неприятные моменты в сексе

Мужчины и женщины обсудили, какие моменты в сексе считают самыми неприятными. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи рассказали, что их раздражает необходимость приводить себя в порядок после секса.

Приходится вставать и идти в туалет, когда так уютно и хочется поспать @memilygiraffily пользовательница Reddit

Еще одна пользовательница отметила, что, вопреки стереотипам, ей не нравится заниматься сексом с мужчинами, у которых большие пенисы.

Это будет больно, если он не будет медленно и постепенно входить до конца, а затем на время остановится, чтобы моя вагина смогла адаптироваться к этому размеру. Это то, что я каждый раз должна им говорить. Некоторые парни не понимают, что это может быть больно MyUsernameIsNotCool • пользовательница Reddit

Другой мужчина отметил, что для него худшее в сексе — это риск заразиться инфекциями, передающимися половым путем.

Я удивлен, что никто не упоминает о риске заражения венерическими заболеваниями. Они портят все веселье Mmedrano4 пользователь Reddit

