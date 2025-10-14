Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:37, 14 октября 2025Забота о себе

Развеяно главное заблуждение о шаурме

Гастроэнтеролог Сластен: Шаурма может быть полезным и сбалансированным блюдом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Шаурма может быть сбалансированным и полезным блюдом, рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. Главное заблуждение об этом блюде она развеяла в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, шаурму часто воспринимают как экстремально вредный продукт, насыщенный холестерином и жирами. «Следует отметить, что основа шаурмы — лаваш, то есть источник сложных углеводов, обеспечивающих энергию. Добавление свежих овощей обеспечивает клетчатку, витамины и антиоксиданты, а специи и соусы влияют на вкус, но обычно в умеренных количествах не создают значительной нагрузки на организм», — развеяла этот миф Сластен.

Гастроэнтеролог добавила, что куриная грудка, которую используют для приготовления шаурмы, содержит высокое количество белка и относительно мало насыщенных жиров по сравнению с красным мясом.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Доктор заверила, что риски при употреблении шаурмы могут возникнуть только в том случае, если человек регулярно выбирает жирные варианты этого блюда с большим количеством майонеза, сыра или переработанного мяса.

Медик также призвала оценивать вредность пищи не по отдельным блюдам, а исходить из оценки всего рациона и индивидуальных особенностей организма.

Ранее врач общей практики Сами Мойн назвал неочевидные причины возникновения частых простуд. Он считает, что болезненность часто объясняется неправильным образом жизни и неправильным питанием.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости