Развеяно главное заблуждение о шаурме

Гастроэнтеролог Сластен: Шаурма может быть полезным и сбалансированным блюдом

Шаурма может быть сбалансированным и полезным блюдом, рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. Главное заблуждение об этом блюде она развеяла в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, шаурму часто воспринимают как экстремально вредный продукт, насыщенный холестерином и жирами. «Следует отметить, что основа шаурмы — лаваш, то есть источник сложных углеводов, обеспечивающих энергию. Добавление свежих овощей обеспечивает клетчатку, витамины и антиоксиданты, а специи и соусы влияют на вкус, но обычно в умеренных количествах не создают значительной нагрузки на организм», — развеяла этот миф Сластен.

Гастроэнтеролог добавила, что куриная грудка, которую используют для приготовления шаурмы, содержит высокое количество белка и относительно мало насыщенных жиров по сравнению с красным мясом.

Доктор заверила, что риски при употреблении шаурмы могут возникнуть только в том случае, если человек регулярно выбирает жирные варианты этого блюда с большим количеством майонеза, сыра или переработанного мяса.

Медик также призвала оценивать вредность пищи не по отдельным блюдам, а исходить из оценки всего рациона и индивидуальных особенностей организма.

