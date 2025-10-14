Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:33, 14 октября 2025Экономика

Россия и Китай утвердили план развития перевозок по СМП

«Росатом» и его партнеры из Китая утвердили план развития перевозок по СМП
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

«Росатом» и его китайские партнеры утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП). Как сообщает ТАСС, это произошло по итогам заседания тематической подкомиссии двусторонней комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР, где делегации возглавляли гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев и глава китайского Минтранса Лю Вэй.

Отмечается, что дорожная карта сотрудничества предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

СМП — кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом протяженностью около 5,6 тысячи километров. В 2024 году объем грузоперевозок по нему составил около 37,9 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре по СМП впервые пройдет транзитный рейс из китайского морского порта в городе Нинбо до европейских Роттердама и Гамбурга с завершением в Санкт-Петербурге. О таких планах в том числе писала западная пресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости