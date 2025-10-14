Россия и Китай утвердили план развития перевозок по СМП

«Росатом» и его партнеры из Китая утвердили план развития перевозок по СМП

«Росатом» и его китайские партнеры утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП). Как сообщает ТАСС, это произошло по итогам заседания тематической подкомиссии двусторонней комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР, где делегации возглавляли гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев и глава китайского Минтранса Лю Вэй.

Отмечается, что дорожная карта сотрудничества предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

СМП — кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом протяженностью около 5,6 тысячи километров. В 2024 году объем грузоперевозок по нему составил около 37,9 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре по СМП впервые пройдет транзитный рейс из китайского морского порта в городе Нинбо до европейских Роттердама и Гамбурга с завершением в Санкт-Петербурге. О таких планах в том числе писала западная пресса.