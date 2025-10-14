Экономика
19:27, 14 октября 2025Экономика

Россиян призвали делать мышеловки из ведра и палок

Садовод Самойлова: Мышеловку на даче можно сделать из ведра и палок
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: ztsaries / Shutterstock / Fotodom  

Мышеловку на даче можно сделать из обычного ведра и палок. Попробовать этот способ борьбы с грызунами призвала россиян садовод и блогер Светлана Самойлова, пишет NEWS.ru.

По словам специалистки, в емкость нужно положить приманку — например, кусочек колбасы или сыра в подсолнечном масле. «Под наклоном от края ведра установите доску. Мышь должна забраться по ней, упасть в ведро и там остаться», — пояснила Самойлова.

Садовод также посоветовала перед началом зимы забрать все семена с участка в город или убрать в недоступные для грызунов места — подойдет пластиковый или железный ящик с крышкой.

Ранее россиян предупредили, что главную опасность зимой на даче представляет электричество. Эксперты пояснили, что проводку в садовых домах часто делают любители, а не профессиональные электрики. Поэтому на загородных участках выше риск короткого замыкания.

    Все новости