Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

АТОР: В топ-5 самых популярных направлений на Новый год вошли ОАЭ и Таиланд
Алина Черненко

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россияне бросились скупать новогодние туры в теплые страны — в топ-5 самых популярных направлений вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что на эти государства приходится значительная доля в общем объеме продаж: на ОАЭ — от 21 до 29 процентов, на Таиланд — от 16 до 25 процентов, а на Египет — от 16 до 23 процентов.

В АТОР добавили, что туроператоры отмечают значительный рост спроса на новогодние туры по сравнению с 2024 годом. Так, компания Fun&Sun фиксирует увеличение таких бронирований на 81 процент. А у туроператора Let's Fly количество заявок с заездами с 31 декабря по 10 января 2026 года почти в два раза превышает аналогичные показатели 2024-го.

Россиянам также посоветовали поторопиться с выбором новогодних туров в пляжных странах, так как возможность забронировать отдых по акциям раннего бронирования на большинство популярных направлений уже закрыта или сильно ограничена.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в Китай на Новый год. Количество бронирований в местных отелях в период январских праздников выросло в 2,3 раза после объявления о введении безвизового режима для россиян.

