Россияне остались без алкоголя в Египте из-за саммита по Газе 

Shot: Россиянам в отелях Шарм-эш-Шейха не выдают алкоголь из-за саммита по Газе

Российские туристы в Египте остались без бесплатного алкоголя из-за проходящего в стране саммита по Газе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 13 и 14 октября в отелях Шарм-эш-Шейха отдыхающим не предлагают алкогольные коктейли, виски, шампанское и прочие крепкие напитки. Гостям разрешено пить только местное пиво, которое не пользуется спросом у соотечественников.

Кроме того, гиды предупредили туристов, что в дни саммита выходить из отелей нежелательно. За соблюдением порядка на улицах следят военные и полицейские. Под запретом также оказались морские прогулки и экскурсии в старый город Шарм-эш-Шейх. Как сообщает издание, многие гиды не хотят возвращать деньги за поездки и предлагают клиентам перенести их на даты после саммита.

Ранее сообщалось, что из-за международной конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа россиян лишили премиального отдыха в Египте. Соотечественников выселили из пятизвездочного Rixos Premium Alamein, где организовали мероприятие, и перевезли в более дешевый отель.

