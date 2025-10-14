Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:13, 14 октября 2025Путешествия

Россияне остались без алкоголя в Египте из-за саммита по Газе 

Shot: Россиянам в отелях Шарм-эш-Шейха не выдают алкоголь из-за саммита по Газе
Алина Черненко

Фото: Sayed Sheasha / Reuters

Российские туристы в Египте остались без бесплатного алкоголя из-за проходящего в стране саммита по Газе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 13 и 14 октября в отелях Шарм-эш-Шейха отдыхающим не предлагают алкогольные коктейли, виски, шампанское и прочие крепкие напитки. Гостям разрешено пить только местное пиво, которое не пользуется спросом у соотечественников.

Материалы по теме:
«Раны продолжают кровоточить» Что стоит за мирным планом Трампа по Газе и почему его отвергли Израиль и ХАМАС?
«Раны продолжают кровоточить»Что стоит за мирным планом Трампа по Газе и почему его отвергли Израиль и ХАМАС?
7 октября 2025
Правила въезда в Египет для россиян в 2025 году: нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
Правила въезда в Египет для россиян в 2025 году:нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
13 октября 2025

Кроме того, гиды предупредили туристов, что в дни саммита выходить из отелей нежелательно. За соблюдением порядка на улицах следят военные и полицейские. Под запретом также оказались морские прогулки и экскурсии в старый город Шарм-эш-Шейх. Как сообщает издание, многие гиды не хотят возвращать деньги за поездки и предлагают клиентам перенести их на даты после саммита.

Ранее сообщалось, что из-за международной конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа россиян лишили премиального отдыха в Египте. Соотечественников выселили из пятизвездочного Rixos Premium Alamein, где организовали мероприятие, и перевезли в более дешевый отель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Комик закатил истерику из-за захотевших обыскать его на предмет наркотиков продюсеров шоу

    В России назвали условие наступления на главный узел обороны ВСУ в Донбассе

    Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном топе

    Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

    В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

    Влияние ракет Tomahawk на ход СВО оценили

    Раскрыт диалог Трампа и Макрона во время их долгого рукопожатия

    В бригаде ВСУ стали переводить всех военных в штурмовики

    США ускорят выпуск «уничтожителей» российских С-400

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости