Стало известно о смерти привезенного на реабилитацию в больницу россиянина

В Волгограде не удалось спасти привезенного на реабилитацию в больницу мужчину

В Волгограде не удалось спасти привезенного на реабилитацию в больницу № 3 мужчину 67 лет. О внезапной смерти россиянина стало известно порталу V1.ru.

По сведениям издания, пенсионера доставили в медицинское учреждение из больницы имени Фишера, где он пролежал с 26 сентября по 13 октября. Сын волгоградца допустил, что тот не смог перенести дорогу.

В региональном комитете здравоохранения отметили, что состояние пациента резко ухудшилось при поступлении в больницу.

«На месте был реаниматолог, который сразу же приступил к реанимации», — подчеркнули в ведомстве. Однако сохранить жизнь россиянину не удалось.

До этого сообщалось, что в Чите 49-летнего мужчину нашли без признаков жизни на полу в туалете больницы после нескольких отказов в госпитализации.