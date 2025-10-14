Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 14 октября 2025Россия

Стало известно о смерти привезенного на реабилитацию в больницу россиянина

В Волгограде не удалось спасти привезенного на реабилитацию в больницу мужчину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Волгограде не удалось спасти привезенного на реабилитацию в больницу № 3 мужчину 67 лет. О внезапной смерти россиянина стало известно порталу V1.ru.

По сведениям издания, пенсионера доставили в медицинское учреждение из больницы имени Фишера, где он пролежал с 26 сентября по 13 октября. Сын волгоградца допустил, что тот не смог перенести дорогу.

В региональном комитете здравоохранения отметили, что состояние пациента резко ухудшилось при поступлении в больницу.

«На месте был реаниматолог, который сразу же приступил к реанимации», — подчеркнули в ведомстве. Однако сохранить жизнь россиянину не удалось.

До этого сообщалось, что в Чите 49-летнего мужчину нашли без признаков жизни на полу в туалете больницы после нескольких отказов в госпитализации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости